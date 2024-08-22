一名女子去年出國時，在當地遇到很多台灣人，發現多數都使用手機掛繩，她將其當作辨別台灣人的特徵，直呼「不會錯」，文章PO上網後引發討論，有網友持反意見，表示在歐洲等地也有不少亞洲國家的人帶手機掛繩，並非台灣人的專利，另一部分人則是靠保溫瓶、摺疊傘、飲料提袋等隨身物品，來辨別台灣人。

原PO前天於《Threads》指出，去年出國旅遊，在異地發現使用手機掛繩的人，大多是台灣人，「大約是7～8成，不會錯。」

貼文引發熱議，除手機掛繩外，不少到日、韓旅遊的網友表示，靠保溫瓶、摺疊傘、衣著、飲料提袋等認出台灣人，「我靠著保溫瓶和摺疊傘認出台灣人」、「我在韓國發現只有我掛著手機繩」、「在日本遇到一個男生，我直接問他台灣哪裡人，因為他穿了一件One Boy衝鋒衣」、「飲料提袋只有台灣人有。」

也有人說，到歐洲或澳洲等地，發現不少亞洲國家的人也會帶手機掛繩，作為判別是否是台灣人不準。