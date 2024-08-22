民眾黨前幕僚、新竹縣黨部前執行長林冠年日前爆料，指民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7月去看1.2億元的豪宅，陳日前說是為兒子結婚要買房，今也親自還原過程。不過台北市議員鍾小平爆料，柯文哲的兒子還沒有女朋友，結婚還早得很。

日前因酒駕遭退黨的前民眾黨幕僚林冠年爆料，陳佩琪上月去看立法院附近的1.2億元豪宅，陳佩琪被問及此事第一時間否認，隨後馬上改口是因兒子快結婚要買房，引發討論。陳今（22日）發文透露，因為三個小孩又同時跑到國外去了，感覺空巢期憂鬱症又快來了，約最近三、四個月有看房，也的確有看過破億元價位的房子，也看了小宅。

名嘴鍾年晃昨在政論節目《前進新台灣》表示，議員選舉錢是進到個人的帳戶，但選總統是直接進到黨的帳戶，之後的運用是黨主席決定，柯文哲身為黨主席，當然可以拿去用、這沒犯法，就是難看而已，但他不覺得這間房真的是柯兒子要住。

同台的台北市議員鍾小平爆料，陳佩琪稱看房子是為了兒子結婚用、生孩子要住那邊，但事實上「他兒子現在還沒有馬子，現在沒有女朋友，要結婚還早得很」。

同為來賓的吳靜怡則笑說，「搞不好他比你（鍾小平）還快」；鍾年晃也喊，可能今天去相親，明天就結婚啊，「我確定柯文哲的兒子結婚一定比鍾小平快」。