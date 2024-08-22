周三泛歐Stoxx 600指數收盤上漲1.68點或0.33%，為513.95點。所有的地區股市都上揚。

汽車股上漲1.4%，為連續第七個交易日上漲。基本資源股也上漲0.9%。

周三歐洲沒有重要數據公布，然而歐股收盤後，聯準會公布七月會議記錄，透露出鴿派傾向。

LPL金融首席經濟學家Jeffrey Roach說，不斷惡化的勞動力市場讓聯準會能夠突顯出雙重的使命，而且投資者應該預期，並做好聯準會在9月會議降息的準備。

在聯準會主席鮑爾週五於Jackson Hole發表演講前，投資人謹慎行事。

在個別股票方面，丹麥健康設備公司Demant上漲2%，此前摩根士丹利上調股票評級，從「減持」一口氣上調至「增持」。

瑞士眼睛護理產品公司愛爾康(Alcon)公布第二季銷售增幅低於預期，導致股價下跌3%。

西班牙製藥廠Grifols上升近3%，此前彭博報導，資產管理公司Brookfield已要求銀行，為Grifols可能的私有化交易提供高達106億美元的債務支持。

頂級服飾製造商Moncler上漲2%，稍早券商伯恩斯坦(Bernstein)上調股票評級，從「中立」上調至「跑贏大盤」。

Lazard資產管理的投資組合經理Aaron Barnfather在談到歐洲股市的中期前景時表示，由於出現大量股票回購，更加有利於歐洲的股東。