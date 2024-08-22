出國潮持續延燒，許多人都安排了屬於自己的放鬆旅程，但出國最怕久走導致雙腳痠痛，鞋履挑選自然不能馬虎。有網友在PTT發文表示，因為規畫出國，想找一雙耐穿的走路鞋，希望能得到推薦，未料結果令人出乎意料，一款近期竄紅的運動品牌被大多人點名，直呼越來越多人穿該鞋走出戶外，聲量明顯贏過NIKE、adidas，亦有內行人點出關鍵原因。

Hoka成為近來最具潛力的運動品牌。（Hoka提供／朱世凱台北傳真）

有網友在PTT發文表示，近期有出國計畫，所以上網搜幾款較多人推的出國鞋，但一直猶豫不決，在外觀只是其次的前提下，「想請大家推薦一雙好穿的走路鞋」。沒想到不少人直接點名HOKA，「Bondi 8可以考慮」、「Hoka transport試一下」、「唯一推薦Hoka one one鞋子，穿一次就回不去了」、「真的大推Hoka，輕量又合腳」、「Hoka機能真的沒話說」。

也有不少人點名深受年輕人喜愛的New Balance，「日本行軍4天日均快3萬步，走起來還是很OK」、「990V3 V6讚」、「NB的MORE系列都很不錯」。有內行人解釋，現在機能品牌太夯，運動市場已經不是只圍繞在NIKE、adidas上，「各大時裝秀也都陸續看到KOL穿機能品牌，這些牌子近年也漸漸擺脫耐穿但不好看的印象，會紅確實不是沒道理。」

根據AREA 02銷售平台統計，眾多機能性鞋款像是HOKA、On昂跑等逐漸展露頭角，以專注於機能與美學並存特色進軍主要市場，與去年相比都有1倍的銷售成長。