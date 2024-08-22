地緣政治風險升高，台積電加速布局全球，德國廠本周正式動土，力拚2027年量產，德國總理更稱台積電的到來是重大里程碑，「感謝台積電的選擇」，然而外媒卻警告，歐洲加強與台灣在關鍵領域的合作，背後仍得小心「大陸關切」的風險，尤其大陸是德國主要的貿易夥伴。

美國媒體Politico報導，不具名的觀察家認為，過去幾年，大陸與德國的外交關係猶如走鋼索，德國長期以來都抱持著不討好台灣的想法，避免介入台海緊繃的關係，刺激大陸不滿情緒。

報導提到，這也是為什麼台積電赴德國設廠時，官方一直將其定義為商業化的經濟合作，國際智庫Institut Montaigne亞洲中心主任Mathieu Duchâtel表示，德國盡最大努力讓這項投資非政治化。

此外，智庫Merics高級分析師Antonia Hmaidi也提到，德國非常成功的將台積電投資訂位為經濟投資，而非政治投資。大陸是德國主要貿易夥伴，截至2023年，大陸連續八年成為德國最大貿易夥伴，美國則是在今年第一季超越，成為最大貿易夥伴。

報導指出，半導體已經成為各國關注的重要戰略物資，然而大陸在美國聯手西方國家對大陸發動制裁，讓其無法取得先進半導體與技術，且大陸認為台灣是其國土的一部分，這使各國與台灣合作都需要相當謹慎。