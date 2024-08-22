為了擴大實踐點數場景生態圈，並回饋使用長長期支持，第一銀行推出了史上最高回饋的活動—「小粉獅金幣萬神殿、神選之人三倍回饋」。只要會員透過iLEO數位帳戶完成外幣交易或保險任務，點數可最高放大至3倍，18項任務最高可賺取7250點，等值新臺幣7250元的回饋，此外，還可參加5000元電子禮券的抽獎。

「小粉獅金幣萬神殿、神選之人三倍回饋」活動涵蓋18項金融任務，從即日起至11月30日止，會員可透過iLEO進行開戶、線上申貸、線上或ATM換匯、線上投保、刷卡消費，或使用iLEO APP的創新服務，像是「手機號碼轉帳設定」、「夢想帳戶」，以及「外匯到價通知」等輕鬆賺取點數。

除了讓點數「易取得」外，「好使用」也是會員的重點需求。下半年，粉獅幣平台新增了momo幣、新光三越電子禮券、全家禮物卡等多項兌換品項，並與異業合作，推出點數兌換全家點數及減碳車幣的服務，讓會員能將粉獅幣運用於電商、零售及行車領域。

第一銀近年積極拓展消金和財管業務，據統計，7月底國銀資產管理資產規模（AUM）排名，第一銀行AUM達2042億元，月大增4.3%，緊追冠軍中信金(2891)旗下中信銀。