09：23花蓮規模4.2極淺層地震 最大震度4級 09:382024/08/22 中時新聞網 黃朝郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（22）日上午花蓮發施芮氏規模4.2地震。（圖／翻攝自中央氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（22）日上午9時23分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模4.2地震，震央位於花蓮縣政府西北西方11.6公里處，地震深度僅17公里，屬於極淺層地震，各地最大震度花蓮縣達到4級，南投縣3級，台中市2級，宜蘭縣1級。 02：53東部海域規模4.3「極淺層地震」最大震度2級 20：49東部海域規模4.6地震 最大震度「新竹3級」 GG冒一串「珍珠項鍊」醫：3情況別亂擠 #地震 #花蓮 【樂齡幸福情報站】 銀髮族「卡」好康！海天逍遙遊景點大曝光 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮市場加倍券本周邁入尾聲 縣府：把握機會享雙倍優惠 10:412024/08/22 寶島 打造健康小鎮 花蓮鳳林鎮公所簽署戒菸宣示公約 13:432024/08/21 寶島 合歡山武嶺「煮火鍋」 9人違規遭太管處開罰 17:512024/08/21 社會 笨賊沒錢花 趁颱風天搬走4台扭蛋機！警逮人送辦 16:142024/08/21 社會 台灣也有慢地震！氣象署示警：加速大地震發生時間 10:252024/08/22 生活 4生肖9月桃花盛開 屬兔愛情甜蜜 喜事不斷 20:322024/08/21 運勢 40年老地身價翻倍 她出售時這招省百萬稅金 08:422024/08/21 財經 全聯百萬物資相挺 芥菜種會送進部落免斷糧 14:282024/08/21 寶島 琉球海溝恐規模8強震 專家：若發生將重創台北盆地 08:222024/08/21 生活 獨》花蓮再倒一家！日據最完整軍事建築「松園別館」月底關閉 15:412024/08/21 生活 盜珍貴台灣櫸賤賣2.5萬元 2隻山老鼠均判130萬罰金 10:122024/08/21 社會 延續客家義民節傳統祭典 花蓮連2年放水燈祈福 18:142024/08/21 寶島 用音樂傳遞正能量！ 9／27花蓮東大門 金曲歌手輪番開唱 19:012024/08/20 生活 花蓮門諾醫院周奎學致力推動急救教育 獲台灣傑出永續青年獎 12:542024/08/21 寶島 花蓮道路健檢！日方技術找「地下病灶」 揪177處異常 16:002024/08/20 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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