今（22）日上午9時23分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模4.2地震，震央位於花蓮縣政府西北西方11.6公里處，地震深度僅17公里，屬於極淺層地震，各地最大震度花蓮縣達到4級，南投縣3級，台中市2級，宜蘭縣1級。

02：53東部海域規模4.3「極淺層地震」最大震度2級
20：49東部海域規模4.6地震 最大震度「新竹3級」
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#地震 #花蓮
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