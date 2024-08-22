民眾黨主席柯文哲深陷京華城案、政治獻金醜聞，形象受重創。前國民黨立委陳學聖表示，民眾黨元氣大傷，此時此刻國民黨要想盡辦法爭取年輕人好感以及小草的支持，公正透明、是非黑白分明是重要關鍵，他也強調，大局對民進黨仍不利，在野間要找出共同目標。

針對近期陷入的政治獻金申報不實風暴，柯文哲18日宣布啟動4項黨務改革，包括建立財務監督委員會、長期合作的律師團，黨內也須重新建立應變小組，善後小組則由時任競總總幹事黃珊珊負責；柯也曾在直播中向小草支持者道歉，並發出黨員信盼穩定小草信心。

針對民眾黨近期陷入不小紛爭，港媒《中評社》今（22）日報導，陳學聖指出，國民黨目前態度不一，黨主席朱立倫希望聲援柯文哲，而同黨的台北市議員游淑慧、鍾小平是打柯、台北市長蔣萬安說勿枉勿縱，黑白臉都有；反觀民進黨全面打柯、挖柯粉小草的票。

陳學聖認為，許多小草目前還在觀望中，雖然民進黨認為柯粉年輕人與他們屬性較接近，但他強調，國民黨不是完全沒機會，必須要全力爭取小草支持。

至於國民黨要如何吸引小草支持，陳學聖認為公正透明、是非黑白分明是關鍵，國民黨要大開大闔、大鳴大放，銜接基層的想法；另外，陳學聖表示，從2024選舉可看到，民進黨操作抗中保台的口號，已不足以吸引年輕人，大局還是對民進黨不利，在野間若能找出共同目標，民進黨就會下台。