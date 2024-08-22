跨國奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）旗下美妝零售商絲芙蘭（Sephora）21日表示，隨著世界第二大經濟體中國的消費者縮減在面霜和化妝品上的開支，該公司正在裁減中國境內的員工團隊。

路透報導，絲芙蘭出售的產品基本上是高端的香水和化妝品，之前在中國有大約4000名員工。該公司在中國100多座城市有大約350家商店，也在線上販售產品。

絲芙蘭的聲明說，「為應對充滿挑戰的市場環境，確保我們在中國的未來增長，絲芙蘭中國目前正在精簡總部的組織結構，以確保我們具備長期永續增長的能力」。公司發言人說，裁員行動將影響員工隊伍的不到3％，相當於不到120個工作機會。

中國近年來一直是世界上成長最快的美妝市場之一。然而，高失業率和房地產市場的下跌打擊了消費者的信心，最近幾個星期來，主要的化妝品公司警告說，他們在中國的銷售將受到重大影響。

彭博先前報告說，絲芙蘭正在裁減數以百計的工作崗位，也就是大約10％的中國員工，辦公室和門市都在裁員。

路透稱，絲芙蘭是路威酩軒旗下在其他市場快速發展但中國業績不如意的業務之一。在中國，相當一部分的美妝產品是在電商平台上購買的。