炎夏吃冰消暑最對味，尤其超商冰品種類多元，隨時都能就近買成為不少人採購首選，近日就有網友逛超商時發現一款「夢幻冰品」突然祭出一年一度超殺折扣，任選買10送10十分吸睛，讓他興奮喊「囤貨時間到了！」更有人連跑5家超商，發現冰品櫃內都已被掃光，感嘆手速太慢，文章一出立刻掀起眾人討論。

7-11於21日起，哈根達斯迷你杯及雪酥、雪糕任選買2送1、買10送10、買20送20，指定支付工具可再現折100元。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

有網友在Threads發文說，自己逛7-11時，發現哈根達斯迷你杯不限口味買10送10，最引人注目的是整個冰品櫃內的貨量變超多，「好久沒看到冰箱這麼滿的畫面，好療癒」；就有冰品控笑說，自己一看到消息，立刻告訴爸爸，同時曬出一籃裝滿哈根達斯冰品的照片，對方立刻說要請客，「世界上有比爸爸還疼妳的男人嗎？」直言這樣買下來，迷你杯全系列平均一杯只要64.5元，用指定結帳工具再扣100元，相當划算。

有網友感嘆，連跑5家門市，結果冰品櫃內全被掃空，只好選擇買2送1優惠，也有人附和道，看到活動開跑後，決定要湊買20送20，「我發現⋯有難度誒，除非要先預購，努力跑了幾家才有庫存20個勉強給我湊（買10送10），我還在幻想買20送20…」。

據了解，該活動為7-11哈根達斯一年一度最殺優惠，21日起限時5天推迷你杯、雪酥、雪糕任選買2送1、買10送10、買20送20等優惠，25日前憑icash2.0、OPEN錢包以及icashpay三大支付消費，限時再享滿千現折百元，優惠最低5折起。