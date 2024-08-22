泰國四面佛以靈驗著名，但若信眾許願成真，必須得要前往還願，表示對神明的尊敬及謝意。有「活動主持商演女王」的DJ圓圓，透露過去赴泰國拍MV時，因為沒有向四面佛還願，不僅發生可怕經歷，拍攝作業還差點毀掉。

根據《TVBS》報導，圓圓先前去泰國拜過四面佛，當時覺得願望沒有達成，便沒有去還願，沒想到赴當地拍攝單曲MV時，第一天就頻頻撲空，店家不是倒閉或不營業，就是在台灣都聯絡過，抵達現場卻已經關門。開工首日就諸事不順的她，在回程剛好經過四面佛，便決定順道拜一下，隔天竟一切非常順利，但這卻是另一個噩夢的開始。

DJ圓圓主持功力了得。（圖／中視提供）

圓圓透露當晚一行人要入住飯店時，發生「重複訂房」的狀況，只能趕緊另外找一間讓工作人員休息。抵達現場時發現飯店外觀不僅比「台灣猛鬼大樓錦新大樓還可怕」，連櫃檯人員都行徑詭異。由於沒有安裝電梯，一行人必須爬樓梯上樓，沒想到2樓竟是一片廢墟，進到房間時不僅燈光昏暗，牆面更是一片斑駁，感覺跟拍鬼片的場景差不多。

DJ圓圓睡醒發現腳有三處被手指捏過的瘀青，嚇得她魂不附體。（圖／DJ圓圓臉書）

圓圓雖然內心感到害怕，礙於隔天還有拍攝工作，還是硬著頭皮入睡，隔天醒來竟發現腳被三根手指捏過的瘀青，嚇到她精神恍惚，導致工作無法集中精神，MV拍的部分有一半都不能用，只能回台灣取景補拍。圓圓如今回想起來仍是心有餘悸，不禁好奇是否與當時拜完四面佛沒還願有關。