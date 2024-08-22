台8線中橫公路東段167.7公里至184.5公里天祥至太魯閣口因0403強震受損嚴重，正展開重建工程；圖為173.4公里九曲洞東口。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台11線東部濱海公路38.85公里磯崎路段排水箱涵因強震及山側野溪掏刷，造成路基下陷。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台8線中橫公路117.4公里關原路段2年前大規模坍方，現正持續復健，考量邊坡地錨工程施工需要，24日至9月30日施工管制每日5次放行，且東段167.7公里至184.5公里天祥至太魯閣口正展開重建工程，傍晚5時30分至6時30分只出不進，之後到翌日7時實施夜間封閉；另，132公里至139公里慈恩至新白楊路段同期間也將展開路面改善工程，屆時配合關原路段管制放行時段，機動調整放行時間。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段指出，關原路段24日至9月30日，每日上午7時至下午4時實施施工管制，管制區間為117.1公里至117.7公里匡盧隧道東口至野溪休息區，每日採5時段放行，包括上午7時至8時、上午10時、中午12時至12時30分、下午2時30分以及下午4時至5時30分，其中上午10時及下午2時30分限放行前已抵達管制站停等的車輛，排隊車流放行後即封閉管制。

不過中橫公路東段天祥至太魯閣口因0403花蓮強震受損嚴重，正在施作修復工程，因此110.1公里至184.5公里大禹嶺至太魯閣路段訂有施工交管措施。

大禹嶺至天祥路段交管區間為114.6公里至167.7公里合歡派出所至天祥路段，每日上午7時至下午4時30分，除沿線災修工區視施工需採機動管制，其餘時段不管制，但下午4時30分至傍晚6時30分只出不進， 之後至翌日上午7時實施夜間封閉管制。

天祥至太魯閣口路段，每日放行4個時段，包括上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時，以及下午4時30分至5時30分，傍晚5時30分至6時30分只出不進，之後至翌日上午7時實施夜間封閉。

太魯閣工務段提醒用路人，基於大禹嶺至太魯閣路段訂有施工交管措施，且夜間封閉管制，請欲從西段前往花蓮太魯閣的駕駛，務必在下午4時30分前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口放行時段；由太魯閣口至大禹嶺的民眾，則請利用中午12時至下午1時放行時段，通過天祥前往大禹嶺，避免遇上夜間封閉管制。

此外，台11線東部濱海公路38.85公里磯崎路段排水箱涵因強震及山側野溪掏刷，造成路基下陷，公路局東區養護工程分局花蓮工務段現已完成海側臨時便道，不過因後續復建施工需求，26日至10月15日每日上午8時至下午5時將封閉原有箱涵路段，改道至海側便道路段單線雙向管制人車通行。