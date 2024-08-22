吃麵包真的很容易「呷胖」。營養師李婉萍將市售常見12款麵包，依熱量分為紅燈區、黃燈區與綠燈區，其中熱量高紅燈區的3款麵包，依序是海苔肉鬆、奶酥與羅宋麵包，其中海苔肉鬆麵包，每個110克重，熱量達472大卡，1個可抵3碗白飯，害她1周胖3公斤；較令人驚訝的是紅豆麵包與卡士達麵包，列在熱量較低的綠燈區。

李婉萍在臉書粉專PO影片與文章指出，麵包有鹹有甜，想到就流口水了，她依熱量高低，將麵包分為紅燈區、黃燈區與綠燈區，其中紅燈區麵包，每個麵包重量在110克到115克間，都是小小一個，每個熱量卻都破450大卡。

李婉萍表示，列在熱量高的紅燈區麵包有海苔肉鬆麵包472大卡、奶酥麵包466大卡與羅宋麵包456大卡，每個熱量均逼近1個便當，或可抵3碗白飯，海苔肉鬆麵包不僅油脂高、糖份也高。

李婉萍表示，奶酥麵包裡頭有22克糖，大概就是3.6包的糖包，吃1個約是吃掉1天需求量一半以上的糖，怪不得吃麵包叫「呷胖」，外表看似乾淨的羅宋麵包 1顆也有456大卡熱量。紅燈區麵包大概有5個特色，表皮酥軟、口感軟嫩、越嚼越香，外觀看起來都無害，但是裡頭含的油脂量特別高。

至於列在熱量中等（熱量301到450大卡）黃燈區麵包，有巧克力麵包409大卡、菠蘿麵包405大卡、蔥花麵包367大卡與奶油軟法360大卡。其中巧克力麵包雖屬黃燈區，但每個油脂達19克，已超出衛福部建議每人每日脂肪攝取量上限為55克的3分之1。

在綠燈區（熱量小於300大卡）麵包，李婉萍則指有紅豆麵包300大卡、卡士達麵包 292大卡、原味貝果290大卡、可頌 237大卡與牛奶麵包215大卡。

想要吃麵包又避免發胖，李婉萍建議應避開奶酥、菠蘿、培根、千層、塔5種類型，也可搭配蛋白質和蔬菜增加飽足感，並優先選擇體積小、無餡料、無抹醬的麵包。