「我要考上醫學院！」、「我要拿金牌！」隨著高聲喊出心中的願望，傘訓戰鬥營學員們昨日從高34呎的高塔一躍而下，在其他學員的歡呼和鼓勵下，複誦讀秒、檢查傘、注意四周、準備跳傘著陸口令，順勢滑降完成既期待、又感到緊張刺激的「跳塔訓練」，完成最後一天課程，為營隊畫下完美句點。

傘訓戰鬥營今年恢復基本傘訓「跳塔訓練」的體驗課程，不少曾在去年參加過的學員們，為此特別相約再度報名參與，一圓跳高塔的心願，因此，在體驗過程中，學員們鼓足勇氣突破膽量與懼高心理，相互加油、打氣完成挑戰，讓自己不留遺憾。