「幽靈鯊」的水下自主能力，將能有效支援海域覺知及情監偵（ISR）等任務。圖為先前進行測試的「幽靈鯊」。 （取自澳洲國防部網站）

超大型自主水下載具「幽靈鯊」，日前首度由澳軍C-17運抵美國展開測試。 （取自Anduril網站）

澳洲Anduril公司20日宣布，該公司為皇家澳洲海軍打造的「幽靈鯊」（Ghost Shark）超大型自主水下載具（XL-AUV），日前由C-17運輸機首度運抵美國，並且也利用「2024環太平洋軍演」（RIMPAC 2024）機會，在夏威夷周邊海域展開一系列測試。

Anduril公司說，「幽靈鯊」日前由皇家澳洲空軍C-17運輸機運抵美國，展現這款無人水下載具的快速投射潛力，但未公布確切時間及地點。該公司指出，「幽靈鯊」參與了在夏威夷周邊海域舉行的「環太平洋軍演」，接下來該款無人載具仍將留在美國，並在太平洋兩岸同時展開測試、檢驗載具效能，確保未來能成為夥伴國家關鍵輔助戰力。

Anduril研發的「幽靈鯊」，為一款多用途水下無人載具，可應任務需求搭配相應酬載，執行情監偵、海底關鍵基礎設施，以及海底電纜與能源管線的巡邏與檢查任務等，並提高各國海軍作業彈性。Anduril正在持續改良「幽靈鯊」的水下自主能力，並導入人工智慧（AI）技術，以應對日新月異的新興威脅。

Anduril今年4月展示首艘「幽靈鯊」原型艇，並交由皇家澳洲海軍進行測試，不僅較計畫時程提前1年，且符合當初預算規劃。Anduril將在2025年6月前交付全部3艘原型艇，幫助澳洲及夥伴國家建立先進無人水下戰力。

值得一提的是，Anduril還在14日宣布，已獲澳洲政府投資，開始在澳洲開工建造「幽靈鯊」製造工廠，加速生產時程，以期在未來打造「幽靈鯊」艦隊，部署於澳軍及夥伴國家，共同維護海上安全。