婦產科醫師蘇怡寧昨天分享，曾有一對年輕情侶意外懷孕想拿掉小孩，問他該選藥物還是手術，他回答吃藥，小男友卻一直問「確定這樣不會傷身喔」，不斷鬼打牆追問，讓蘇怡寧直呼「我中招了！」最後向情侶表示無法幫他們做決定，要對方回去想一下，結果情侶離開後馬上給診所Google一顆星評價，指醫師態度不好，讓他傻眼。

蘇怡寧昨天在臉書發文，分享被情緒勒索的故事，好幾年前有一對年輕情侶來門診，檢查出女方早期懷孕約6周，小女友低頭不語，男方開口「我們想要拿掉，請問要怎麼進行？」蘇怡寧回說，在懷孕7周以前，可以考慮用藥物或者手術。小男友反問，用哪種方式比較好，「我們不是這方面的專業，應該給一些建議跟方向，而不是讓我們自己選擇吧」。

蘇怡寧接口，「如果一定要我建議的話，一般這種周數會建議以藥物為主啦」，但強調每種方式還是有它的限制與風險，話才說完立馬驚覺不妙「我中招了」，因為小男友接著開始鬼打牆，不斷問「你確定這樣沒問題不會傷身體齁」、「你剛剛建議我們說用藥物比較好啊」、「我們就是不想要有風險才特地來找你，就因為不懂才信任你的專業，你應該要給我們最好的建議啊，這樣我很失望耶」。

最後蘇怡寧不想和這對情侶纏鬥下去，表明無法幫他們做決定，要他們回家仔細想想，趕緊送客，結果沒過多久，他就得到這對情侶給的Google一顆星評價，理由是「醫師態度不好，沒有同理心、不負責任、不會給醫療建議，全部推給病人自己決定，我們又不是專業的」，寫了一大堆，讓他決定把這對情侶加入黑名單，大呼「你再也不會看到我了」。