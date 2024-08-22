【LIVE直播】立院最新現場

由於民進黨過去1周內先後爆出，前行政院發言人陳宗彥涉及性招待遭南檢回馬槍起訴、交通部長李孟諺因婚外情曝光下台、立委林宜瑾遭檢舉疑涉詐領助理費，也因為都是台南幫，掀起黨內派系鬥爭的耳語。對此，國民黨立委謝龍介今（22日）表示，長期觀察總統賴清德，形容賴的個性是「捏驚死，放驚飛」（擔心管教孩子太嚴受不了，又擔心太過放任），縱然是自己人，賴也不會刻意交代不能辦誰，不會逾越這條線，既然如此，檢調手上有案子的，該辦就辦吧！

媒體今詢問「有人說可能是派系網內互打？」「一生監督賴清德一人」的謝龍介分析，從桃園市前市長鄭文燦事件以後，「清德兄的作為跟態度就是讓所有檢調的舊案和新案，開綠燈似的一路辦下去，這對國家也是好事」。他並認為，雖不能做到弊絕風清，但能端正社會跟政壇風氣，希望盡快提出成績，讓國人覺得團隊是打貪反黑的決心。

另外，謝龍介也透露，經過長期觀察，賴清德縱然面對自己人，還不會刻意交代這個人不能辦、那個人不能辦， 他還不會逾越到這條紅線，檢調手上案子該辦就辦吧！

不過謝龍介也說，賴的內部成員一而再再而三爆，賴也需要自清，「賴清德不可能沒聽過，很多事情他早就知道」，所以才會在去年3月說台南民進黨公職「屁股幾根毛大家都知道」，對於這些事他也是了然於胸，他也沒要法務部擋下這些案子，這態度是對的，這些案子就讓清者自清，有些案子司法機關也不要成為政治操作工具，有證據就辦，沒證據也不要繪聲繪影。

外傳近期事件為派系鬥爭，是反賴勢力的反撲。謝龍介認為，反賴的反撲不會那麼明顯，相信也沒有派系敢出來公然挑戰賴清德，挑戰了也不會成功，這比較多可能是牽扯到台南市長選舉，雖然沒這證據，但地方上除了立委陳亭妃外的其他立委幾乎都是挺立委林俊憲，他不去臆測，但是地方上傳比較多是認為初選所致，畢竟什麼時機點發生什麼事情比較容易被連結。

林俊憲近日也發圖卡與賴清德合照，預告賴25日要到首廟天壇揭匾祈福，頗有宣示意味。謝龍介說，希望賴到台南也可以邀請陳亭妃，「也可以邀請我，他邀請我我也會去啊！」