33歲許光漢是少數成功進軍韓國演藝圈的台灣男藝人，正值事業巔峰的他，20日下午低調前往成功嶺服1年替代役，讓粉絲錯愕。如今男神在軍中，還傳出長官特別頒布3禁令。至於許光漢預計退伍日期，也隨之曝光。

自稱在成功嶺任軍職的民眾爆料，許光漢入伍後，長官特地下達3禁令：「不能要求簽名、合照，也不能請他使出『招牌摸頭殺』。」不過，根據《自由娛樂頻道》報導，成功嶺長官下達指令時，沒特別提起許光漢。而按照規定，許光漢下次休假日是9月6日，預計明年8月19日退伍。

許光漢當替代役一年。（圖／中時資料照）

根據中華民國兵役法令，凡是年齡屆19歲之年1月1日起到36歲之年12月31日止之男子，依法都應接受徵兵處理。83年至93年出生的役男，當兵為期4個月，82年12月31日以前出生的役男，應入伍1年。79年次的許光漢，依照規定須當1年兵，他已於20日低調入營，為替代役基礎訓練第258梯次，會先在台中成功嶺接受21天的新兵訓練，預計9月9日起再分發到其他單位服為期1年的替代役。

據了解，過去許多在成功嶺服替代役的男星，下單位都被分發到內政部替代役，因此許光漢很有可能也被分發到此處，但截稿前內政部尚未證實消息。

經紀公司證實許光漢入伍。（圖／中時資料照）

而經紀公司昨證實許光漢入伍當兵，「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」至於地點及退伍日期等，公司低調地說：「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」