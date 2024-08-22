歐美陸續於近年收緊對科技巨頭之監管，其中，蘋果屢屢受到關注。為因應日益嚴格的規範，蘋果據報將重組App Store團隊，負責管理App Store的蘋果副總裁費雪（Matt Fischer）也將於此期間離開公司。

外媒21日援引消息人士報導，費雪將於今年10月離開，蘋果屆時將重組App Store團隊，將其一分為二，其一負責監督App Store，另一團隊則負責推廣替代應用程式。

費雪向其團隊表示，「在蘋果工作了21年之後，我決定離開這家不可思議的公司。我考慮這個問題已有一段時間，由於我們也在重組團隊，以更好地應對新的挑戰和機遇，現在是時候，把接力棒交給我團隊中兩位傑出的領導人。」

接替費雪的二位人選為蘋果資深主管奧利弗（Carson Oliver）以及App Store功能總監安泰（Ann Thai），前者將負責蘋果的應用程式商店，後者則將掌管新團隊的另類推廣工作。據悉，此次重組是為更好地因應全球各國不斷變化的監管法規。

蘋果近年頻頻面臨全球監管機構的要求，要求該公司在iPhone上允許替代應用程式商店和支付方式。今年6月，歐盟執委會初步認定App Store的條款違反《數位市場法》，認定其阻撓其他App開發商自由引導消費者到替代的付費管道。

在執委會宣布其調查結果後，蘋果成為了首家因《數位市場法》而被指控的公司，必須在今年3月起的12個月內遵守規定， 否則可能面臨其全球營收10％的罰款。

本月稍早，蘋果發布聲明表示，為回應執委會對於該公司的指控，他們將改變《數位市場法》的合規計畫，其中一項關鍵變化是，開發者可以在他們選擇的目的地（如另一應用程式商店或網站）推廣購買優惠。