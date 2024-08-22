前「上海首富」周正毅妻子毛玉萍，過去曾因「操縱股市」等罪名入獄，18年前年香港灣仔區域法院判她串謀造市及妨礙司法公正等3項罪名成立；原本要判刑4年，但在成龍、楊受成等大咖幫她寫求情書後，成功減刑為3年半。近期毛玉萍拍影片分享這段過往，更自曝當時罹患腦瘤，出獄而竟然不藥而癒。

毛玉萍過去捲入許多爭議事件，2002年她曾傳出呼女星楊恭如巴掌，批評對方介入她與周正毅的婚姻，痛罵：「你敢搞我老公！」而楊恭如多年後坦言曾不慎當了第三者，卻是被男方欺騙。3年後毛玉萍捲入炒股風波，直到2008年才假釋出獄。

毛玉萍回憶當年入獄，成龍、楊受成等人都幫她求情。（圖／翻攝自抖音）

近日，毛玉萍又分享入獄「進修」的過往，回憶當時一堆名流明星，包括龍、楊受成、鄭裕彤、以及多位太平紳士，都親自出馬幫她寫求情書。她當時因為做慈善跟這群人認識，因此大家都覺得她很可憐，成龍更親自幫她背書，形容毛玉萍是「非常愛社會、對社會有貢獻的人」，讓她減刑成功。

毛玉萍贊成龍個性豪爽（右圖左為林青霞）。（圖／中時資料照）

毛玉萍說，自己入獄時發現有腦瘤，進監獄後就被安排住進裡面的醫院，天天生活規律，早上6點起床、晚上8點睡覺，後來也漸漸忘了生病的事，每天過著充實又平靜。等到她出獄後，醫生檢查竟發現她腦瘤消失了，堪稱醫學奇蹟，但她認為是心境的問題，只要心態對了，人就會變健康。毛玉萍也透露，自己私下性格和成龍很像，有一樣的使命感想要照顧身邊的人，每年成龍舉行慈善晚會，也會特別打電話問毛玉萍要不要參加，兩人才會一拍即合。