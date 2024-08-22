一名病人本身有抽菸、喝酒的習慣，因3個月瘦了5公斤，且合併吞嚥困難而求診。結果經胃鏡檢查，最後確診為食道癌第3期。醫師提醒，若出現吞嚥困難伴隨體重逐漸下降的情況，應盡快就醫檢查以確認是否為食道腫瘤所致。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在個人粉專發文提醒，造成吞嚥困難的原因很多，但只要合併體重逐漸下降，最好就醫做上消化內視鏡檢查，以確認食道是否生長腫瘤。

除此，劉博仁說，如果是吞嚥困難合併咽喉疼痛，也千萬不要輕忽，應考慮是否為咽喉發炎，甚至是咽喉腫瘤所引起的症狀，可求診耳鼻喉科，請醫師用內視鏡檢查一下。

劉博仁提醒，包括抽菸、酗酒、嚼檳榔、長期胃食道逆流、愛喝熱湯或熱茶飲，都是食道腫瘤的風險因子，日常生活務必需注意，以免癌症纏身。

根據統計，食道癌好發於50～70歲，且以男性居多。除了吞嚥困難與體重減輕是最典型的症狀外，肝膽腸胃科醫師王棋新曾提到，也可能出現胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味等，若有發現類似症狀，千萬不要拖。

談及食道癌最有效治療，王棋新強調，仍是早發現、早治療，出現異狀時就應盡速就醫。另外，日常也要改善生活習慣，包括戒菸、酒及檳榔；少食用加工、燒烤食物；避免過燙食物。並多吃水果和蔬菜，都有助於預防食道癌的發生。

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