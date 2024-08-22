彰化監獄蛋黃酥22日上午開放電話預購，彰監作業科2線電話從8點起即響不停。（孫英哲攝）

有「鐵窗牌蛋黃酥」稱號的彰化監獄蛋黃酥今天上午開放電話預購，彰監作業科2線電話從8點起即響不停，中秋節前7天的量在半小時內已被訂購一空，就連中秋節前兩周的量也在不到1小時內就被訂光光，搶手程度，可見一斑。

彰化監獄副典獄長呂銑燦指出，該監蛋黃酥於今天上午8點開放讓民眾透過電話預購，這次中秋蛋黃酥預購數量為8萬5000顆，全部都是純手工製作，每天能做的量有限，經計算，在中秋節之前能出的貨就是只有8萬5000顆，非常感謝各界的良好口碑，會持續精進做出更好的品質。

為回饋消費者，今年彰化監獄蛋黃酥的每顆價格較去年調降2元，每顆單價為40元，10入裝的蛋黃酥1盒為400元，去年為420元；此外，民眾來電預購並無數量上限，電話預購的最後1天送貨日前為9月16日，即中秋節前1天。

「鈴、鈴」上午8點一到，彰化監獄作業科開放2線電話讓民眾預購蛋黃酥，2名接線人員接電話的手沒停過，在開放電話預購約半小時，中秋前7天的量已被預購一空，還不到9點，中秋節前2周的量也被搶光。

從今天算起到中秋節前1天，還有26天的時間，彰化監獄中秋蛋黃酥的製作總量為8萬5000顆，平均每天要做3269顆。

彰化監獄中秋蛋黃酥預購數量為8萬5000顆，全部都是純手工製作。（資料照片／孫英哲彰化傳真）

彰監表示，受刑人中不乏有糕餅烘焙專長，在考量休息時間及工時，每天約可製作的最大量約有500盒蛋黃酥，即約有5000顆；此外，除蛋黃酥外，彰監還製作古早味綠豆椪、素食綠豆椪等禮盒可選購。