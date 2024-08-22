UFO's sitings in California have been Noting they were near military Bases

My Videos were taken Aug 16th 11:20 pm Friday 2024 in NORTHERN CALIFORNIA - And I too live near a Airforce Base -

Trippy and Disturbing 🐈‍⬛🛸 pic.twitter.com/9lAZtIvg3J — MəanL¡LMə♡₩ (@MeanLILMeoW) August 18, 2024

美國空軍位於加州的 42 廠（Plant 42）是頂尖的先進航太開發，尤其是高機密軍事專案中心。近幾個月來，當地遭遇一波神秘的無人機入侵。這些事件嚴重到促使聯邦航空總署（FAA）下令，在這廣大的高安全設施周邊實施臨時的飛行新限制。

《戰區》（The War Zone）網報導，上周末社群媒體上瘋傳所謂「不明飛行物」（UFO）目擊事件，而經過提問，美國空軍承認了相關無人機入侵事件。有人貼文說：「我和女兒在後院玩時，我們都以為，看到一顆流星向東落下，它突然停下，並朝北以之字形移動。想看看，是否有人也看到了，還是我們兩個都瘋了。」

加州棕櫚谷地區機場（Palmdale Regional Airport）與 42 廠共用跑道，而42 廠是洛克希德馬丁（Lockheed Martin）著名的「臭鼬工廠」（Skunk Works）先進專案部門所在地，也是諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）和波音（Boeing）類似部門的所在地。此外，美國國家航太總署（NASA）也在當地設有試飛中心。由於美國最敏感和最先進的航太武器，如新型 B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機就是從這誕生，因此美國高度重視相關設施的安全性。

Palmdale UFO Scare Leads To Revelations About Mystery Drone Incursions Over Secretive Plant 42



Story: https://t.co/GG4odhbYte — The War Zone (@thewarzonewire) August 20, 2024

「近幾個月來，我們多次觀察到無人航空系統（UAS）在 42 廠上空的活動。無人機的數量有所波動，而大小和配置也各不相同，」愛德華茲空軍基地第412測試聯隊（412th Test Wing）媒體營運總監柯扎蒂絲（Mary Kozaitis ）說，「FAA 已經得知這些入侵事件，而愛德華茲基地繼續監控空域，以確保基地人員、設施和資產安全。我們要提醒無人機愛好者，嚴禁在 42 廠上空飛行，否則可能導致刑事起訴、罰款，甚至喪失操作權。」

此外，柯扎蒂絲說：「臨時飛行限制是因無人機活動增加而實施的，但我們不能談論具體數字。我們當然在監控情況，以斷定是否有任何惡意，縱使沒有，我們也在設法查明，為什麼或誰在這樣做。」

加州棕櫚谷地區機場周邊8月14 日實施了臨時飛行限制，範圍為方圓2 海里。FAA 的通知說，這些限制目前預定9 月 15 日解除，並表示「在涵蓋區域內不允許任何無人航空系統操作」。