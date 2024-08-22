周四香港恆生綜合指數早盤暫升141點或0.8%，為17533點。國企股(H股)指數升0.7%。科技指數漲1.6%。
小米大漲逾6%，該公司周三盤後公布業績，上半年淨利增51%，但是不派息。
友邦保險金早公布中期財報，目前升近4%。
京東暫時揚升逾2%；此前由於最大股東沃爾瑪賣股，致使京東昨日大跌8.7%。
佳兆業仍上揚近10%，稍早該公司公布獲利預警，預計今年上半淨虧損88億至98億人民幣，高於去年同期的66億淨虧損。
聯準會公布鴿派會議紀要，週三美股全面上揚，美元則走弱，美10年期公債殖利率回落。金價則繼續在高檔。周四恆生指數高開106點。
周四香港恆生綜合指數早盤暫升141點或0.8%，為17533點。國企股(H股)指數升0.7%。科技指數漲1.6%。
小米大漲逾6%，該公司周三盤後公布業績，上半年淨利增51%，但是不派息。
友邦保險金早公布中期財報，目前升近4%。
京東暫時揚升逾2%；此前由於最大股東沃爾瑪賣股，致使京東昨日大跌8.7%。
佳兆業仍上揚近10%，稍早該公司公布獲利預警，預計今年上半淨虧損88億至98億人民幣，高於去年同期的66億淨虧損。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。