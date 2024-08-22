周四香港恆生綜合指數早盤暫升141點或0.8%，為17533點。國企股(H股)指數升0.7%。科技指數漲1.6%。

小米大漲逾6%，該公司周三盤後公布業績，上半年淨利增51%，但是不派息。

友邦保險金早公布中期財報，目前升近4%。

京東暫時揚升逾2%；此前由於最大股東沃爾瑪賣股，致使京東昨日大跌8.7%。

佳兆業仍上揚近10%，稍早該公司公布獲利預警，預計今年上半淨虧損88億至98億人民幣，高於去年同期的66億淨虧損。