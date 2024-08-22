網紅柯基犬「嘎逼」以活潑、有趣的模樣吸引38萬粉絲追蹤，不過嘎逼的主人今（22）日透過臉書表示，嘎逼已經「畢業」離開了。他說，近幾年很少讓嘎逼出席公開活動就是想讓嘎逼安享晚年，未來會透過AI創作方式讓嘎逼持續跟粉絲們互動，並透露「嘎逼走時，跟平常睡得一樣甜，只是少了震天的雷聲」。

臉書粉專「柯基犬のCoffee Time」今日表示，很多粉絲都喜歡嘎逼的正能量，也常常有人留言看了嘎逼的照片或影片，一整天不愉快的心情就好了，因此他一直以來都是報喜不報憂，很少讓大家知道嘎逼有在看醫生，尤其嘎逼10歲之後就不再讓牠出席公開活動、不接任何業配，其實就是想讓嘎逼安享晚年。

「我們知道這一天早晚會來到，嘎逼將以另一個方式活在大家心中。」粉專指出，在這10年之間，有很多老粉絲陪著嘎逼從小長大，也有很多人結婚、生了小孩，相信嘎逼很驕傲可以在牠不長不短的生命中逗大家開心。

嘎逼的主人說，嘎逼是他第2隻從小養到大的狗，從狗狗身上學到了很多生命的意義，「不知道牠會不會又調皮的變什麼生物回來咬把拔，但我知道狗是這世上唯一比你更愛你自己的『東西』，所以也請正在養狗的你們，珍惜身邊的牠們，畢竟牠們跟人唯一的不同處就是，狗不能沒有你」。

突如其來的消息讓粉絲超震驚，紛紛留言說「發生什麼事？才剛睡醒就被嚇到」、「永遠想念嘎逼」、「太突然了，祝福嘎逼去更好的地方」、「很開心能夠認識你們，R.I.P.」、「有福氣的，才能在睡夢中離去」、「使命完成的嘎逼，做個快樂小天使吧，謝謝你給大家歡樂」。