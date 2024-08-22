歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）警告說，歐盟與中國的貿易戰可能「不可避免」。據法國廣播電台報導，波瑞爾20日於西班牙舉行的一次活動上說道：「我們不能天真，我們沒有興趣捲入一場貿易戰，但也許這是不可避免的，這也是事情的邏輯。」

即將從歐盟最高外交官一職卸任的波瑞爾指出，由於美國提高了從中國進口產品的關稅，包括電動汽車在內的中國製造的廉價產品正轉向歐洲市場。

波瑞爾談到，「美國在禁止進口中國汽車時不會問我們，他們也不會問我們這些中國汽車的去向，如果它們不是去美國的話，我相信它們會去歐洲市場，這對我們的工業造成了競爭力問題。」

歐盟委員會20日提議，對中國製造的電動汽車徵收高達36.3％的最終關稅。21日，中國政府迅速對原產於歐盟的進口相關乳製品發起了反補貼調查，這是對現有的白蘭地和豬肉產品反傾銷調查的補充。

歐盟領導人誓言保護其市場免受中國補貼競爭的影響，而中國政府則承諾「採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的合法權益」，中歐之間的一場貿易戰似乎越來越不可避免。

儘管如此，很快將退休的波瑞爾表示，歐盟應避免與中國進行「制度性對抗」。他堅稱，歐盟對「遏制中國崛起」毫無興趣，並指「我們不能與中國進行制度性對抗」。波瑞爾提及，中國外交部長王毅經常否定歐盟將北京定性為「制度性對手」。

波瑞爾稱，「歐洲決不能反對中國的崛起，因為這種崛起是事實。中國處於所有技術的最前沿」。波瑞爾補充說：「他們不僅在銷售廉價的T恤衫，他們還在競爭。我們與中國的崛起相對立是不可能的，中國是一個大國。」

與此同時，波瑞爾對恢復中歐全面投資協定的前景表示懷疑，該協定自2021年歐洲議會議員等因受中方反制裁以來一直處於凍結狀態。此前，歐盟與美英加等國在同一天宣佈對涉嫌在新疆侵犯人權的中國官員實施制裁措施。

該事件發生近3年後，波瑞爾指出：「組成人員發生了變化，一些受到制裁的歐洲議會議員不再是歐洲議會議員，但新的歐洲議會議員不會改變他們的立場。」波瑞爾補充道，「因此，如果不降低制裁，我就不能告訴歐洲議會批准該協定。很遺憾，我們會輸，但這就是現有的政治限制，而且不會改變。」

當被問及如果中國對台灣發起軍事行動，歐盟將如何應對，波瑞爾回答說，不認為這是最有可能發生的情況。波瑞爾直言，「台灣發生公開衝突給世界帶來的後果是我們無法想像的。我不相信這樣的情況會發生。」

波瑞爾續稱：「但我們始終要求尊重現狀，避免挑釁，捍衛一個中國政策。只有一個中國，我們不承認台灣獨立，但我們確實與台灣有經濟和文化關係，強調這一點始終很重要。」