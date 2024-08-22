台17線191公里茄萣橋於今年5月中旬做橋面維修，廠商依規定於施工前架設防護網後做橋面切割及打除作業，以避免拆除的廢棄物直接掉落河道。但日前有民眾反映，工人便宜行事把廢棄物石塊扔入航道，南區養護工程分局高雄工務段已對廠商開罰5000元並教育改進。

電子媒體報導，有工人將石塊往橋下扔，南區養護工程分局高雄工務段於7月下旬就已經派人到場理解狀況，當時就要求施工廠商停止作業並將現場剩餘的混凝土塊裝袋運離工區，且依契約相關規定對該廠商開罰，並要求廠商於退潮時做河道兩側廢棄物清疏。

由於此橋梁施工期程需至8月底，後續施工期間為避免再有該情事發生，南區養護工程分局除嚴格要求廠商須依規定作業外，並在工區增設移動式CCTV（閉路電視）供監造人員不定期遠端監看，保障施工品質，並要求工地主任確實監工，防止工人將施工產生的廢棄物丟下水。

至於有民眾的船隻因此而造成船底破裂而慘遭滅頂的情事，高雄工務段表示，經查，施工至今並無當地船家有反映相關情況發生。