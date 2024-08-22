地震也有分快慢，中央氣象署說明，「慢地震」是一種隱身在雜訊裡的震動源，相較一般地震數十秒到數百秒的能量釋放時間，慢地震的發生可以從數小時到數周不等，小編笑稱「這種地震比較內向，是IMSE—I am slow earthquake」。雖然稱它為「I型地震」，聽起來沒什麼威脅性，但換算累積的能量釋放，要達規模4至7也不是問題，絕對不容小覷；另有研究指出，慢地震可能加速大地震的發生時間。

臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」發文表示，慢地震發生的區域比一般地震更深，一般地震大概在比30公里淺的「脆性」位置，慢地震則在50公里深、介於「脆性」與「塑性」變形區域；無論潛藏的深度，或地震發生的破裂處，都讓慢地震不容易被察覺。

台灣的慢地震主要位於中央山脈南段下方，地震最高峰則發生在玉山南方，也是世界少數在「非火山區域」造山帶觀測到的慢地震。

氣象署表示，雖然慢地震聽起來沒什麼威脅性，但換算它累積的能量釋放，要來個規模4至7不等的地震也不成問題，絕對不容小覷。

此外，台灣慢地震與鄰近區域的地震，在時空上似乎有某種關聯，例如2010年高雄甲仙發生規模6.4的地震後，不到一周內科學家就發現慢地震的活動竟然加速了；此外，過去10年內更有研究指出，慢地震也可能加速大地震的發生時間。

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