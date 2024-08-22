彰化縣竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工。（資料照片／孫英哲彰化傳真）

彰化地檢署偵辦綠能弊案，昨天聲請羈押禁見雲林縣二崙鄉長鍾東榮、雲林縣二崙鄉代表會主席楊世彬、彰化縣竹塘鄉代表會主席林淑女、劉男、蔡男、江男、李女等7人，其中鍾東榮、楊世彬及江男已被法官裁准羈押，李男與劉男獲交保，林淑女與蔡男的羈押庭上午仍在審理中。

彰檢偵辦彰化縣竹塘鄉長蔡碩任及代表會主席林淑女，以及雲林縣二崙鄉長鍾東榮與代表會主席楊世彬等涉及綠能貪瀆案件，隔著濁水溪緊鄰的兩鄉成了難兄難弟。前天檢方指揮調查局中部地 區機動工作站、航業調查處及廉政署中部地區調查組，動員214人同步搜索兩地鄉公所、代表會等48個處所。

檢調搜索查扣現金727萬餘元及1座保險箱，引發外界注目，經檢察官訊問41人相關及涉案人後，認被告二崙鄉長鍾東榮等人犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，昨天下午除向彰化地院聲請羈押禁見鍾東榮、楊世彬、林淑女、劉男、蔡男、江男、李女等7人，也諭知竹塘鄉長蔡碩任120萬交保，其餘人以10萬元至120萬元不等金額交保。

彰化地院昨晚漏夜召開羈押審理庭，法官訊問後，認鍾東榮、楊世彬、江男等3人涉及違反《貪汙治罪條例》，且依卷內證據均犯嫌重大，均有勾串共犯或證人之虞，依《刑事訴訟法》第101條第1項第2款、第3款裁定羈押禁見；李男與劉男獲交保；林淑女與蔡男的羈押庭則今上午召開。

竹塘鄉長蔡碩任是在前天於醫院健檢到一半時，遭檢調人員帶回偵訊，昨天下午訊後被檢方諭知120萬元交保候傳，在地方引發議論。蔡碩任從昨天下午到今天上午都未接手機，無法得知其回應。

彰檢對於本案所涉綠能弊案三緘其口，因竹塘鄉與緊鄰的雲林縣二崙鄉都不靠海，且竹塘鄉公所2022年起辦理第二、第六公墓、幼兒園屋頂設置太陽光電發電系統暨遷葬整地計畫，已陸續完工，頻被檢舉工程涉嫌投標弊案，外界也揣測檢調的大動作與上述工程有關。