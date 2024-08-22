日本藥企安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma）一名日籍男員工去年3月在北京被捕，共同社21日引述日本政府相關人士消息報導稱，該男子已被中國檢方以間諜罪起訴；日本政府打算繼續向中方交涉，尋求早日釋放。

安斯泰來公司公關負責人證實該員工被起訴的事實，但「由於案件處於審理階段，因此不便發表評論」。報導稱，預計北京市的中級人民法院將審理此案，而起訴後進入公審程序，對該員工的拘留勢必將長期化。

據此前報導，一名50多歲的日本男子因涉嫌從事間諜活動，於去年3月在北京被捕，當時他正準備登上返回日本的飛機。一名安斯泰來發言人3月26日向日媒證實，該男子是該企業中國分公司的高階主管，但並未進一步透露其個人資訊。

但有知情人士表示，該男子在中國生活了20多年，還參與了中國日本商會的工作。該商會由進駐中國的日系企業組成，會員包括大型商社及銀行、汽車廠家等約600家公司。

中國外交部曾就此事表示，據了解，中方有關部門3月依法對一名日本公民採取了刑事強制措施並進行審查。該日本公民涉嫌從事間諜活動，違反中國《刑法》、《反間諜法》，中方已經按照《維也納領事關係公約》和《中日領事協定》的相關規定，向日本駐華使館進行通報。

中國外交部發言人強調，中國是法治國家，所有來華的外籍人員必須遵守中國法律，違法犯罪者必被依法追究。近年來，日本公民類似案件屢有發生，日方應當加強對本國公民的教育和提醒。