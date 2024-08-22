開發金控關注全球環境變遷議題，正式加入「自然相關財務揭露工作小組」（TNFD），成為TNFD Adopters一員，彰顯開發金控對環境永續的堅定承諾，未來將依循 TNFD 框架 14 項要求，揭露自然相關風險管理情形，並於今年底前發佈第一份整合自然相關風險的氣候暨自然相關（TCFD ＆ TNFD）報告書。

自然相關財務揭露工作小組（TNFD）於2021年成立，作為聯合國與G20推動的倡議組織。TNFD的核心目標是提高自然相關金融風險的透明度，與全球超過250個會員機構攜手合作，匯集跨領域的專業知識和經驗，協助企業鑑別、管理和揭露與自然相關的財務風險。

世界經濟論壇（World Economic Forum）的《2024年全球風險報告》指出，生物多樣性喪失、生態系統失衡及自然資源短缺，已被列為未來十年全球面臨的重大風險。這些自然相關風險的威脅程度持續上升，將導致生態系統的不可逆改變，直接威脅地球環境。開發金控表示，集團長期關注自然生態議題，持續推動「共融力計畫」，號召子公司同仁支持友善耕作、淨灘活動，透過環境共生倡議與實踐，推動地方環境永續，本次加入TNFD Adopters的行列，希望能接軌國際，將企業對於自然風險的關懷拓展至價值鏈。

開發金控自2018 年簽署支持「氣候相關財務揭露工作小組」（TCFD），持續精進氣候治理，並於去年發布國內第一本經會計師事務所確信的TCFD報告書。今年更針對投融資組合進行自然風險依賴性與影響性評估，完備集團轉型風險評估及韌性驗證，預計今年底前發佈開發金控第一份整合氣候相關財務揭露與自然相關財務揭露的雙重框架（TCFD ＆ TNFD）報告書，以逐步實踐開發金控永續治理願景，朝向2045全資產組合淨零碳排目標邁進。