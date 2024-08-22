推動永續發展與國際接軌，台北晶華酒店9月5及6日邀請永續餐廳主廚來台，包括蟬聯2年米其林綠星及2024最佳永續餐廳雙獎的泰國曼谷Haoma餐廳、受到2023最佳永續餐廳及連續6年亞洲50大餐廳榮耀肯定的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳、以及連續8年榮獲米其林一星的2021最佳永續餐廳大獎得主--新加坡Labyrinth餐廳，三家餐廳主廚將進行六手聯彈，透過精湛廚的廚藝向地球致敬。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，此次受邀來台灣的三位餐廳主廚都積極致力於推廣永續餐食、並得到許多國際大獎肯定的模範，他們對於在地食材的珍惜、對於發展國籍料理的用心、以及對於環境永續發展的努力，都值得我們主廚團隊認真學習，晶華也希望透過餐會傳達「責任消費‧永續餐飲」的概念，讓台灣餐飲業的發展與國際永續倡議接軌。

「亞洲50大最佳永續餐廳獎」是一項專門表彰在永續發展方面做出卓越貢獻的亞洲地區餐飲業者，獎項是由「亞洲50大最佳餐廳」組織所頒發，目的是提高餐飲業界對於永續發展的關注，鼓勵餐廳在經營過程中採用更多永續的做法，例如減少碳足跡、使用當地和有機食材、支持社區發展、減少浪費等。評選時不僅考慮餐廳的食物和服務品質，還特別重視其在環境保護和社會責任方面的努力。由餐飲業界行家、美食評論家、相關領域專業人士所組成的評審團會根據餐廳的綜合表現評選出得獎者，每年只會在千百家營業餐廳中選出一位得主，此次來台的三家餐廳，都是致力保護環境、促進社會福祉的餐飲業表率。

受邀來台的三位餐廳主廚當中，獲得2024最佳永續餐廳獎的泰國曼谷Haoma餐廳，同時擁有曼谷米其林一星以及綠星雙項殊榮，這是一家以社會和環境責任為核心、擁有爆炸性風味的新派印度料理餐廳，印度籍的主廚Deepanker Khosla以自身文化為根，全面選用泰國當地食材進行烹調，甚至在自家餐廳的旁邊開墾香料蔬果農場，徹底展現「Farm to Table從農場到餐桌」的餐飲理念。因應此次客座，主廚將最喜愛的印度甜點「Jalebi」化為脆餅，搭配台灣本土產花生製成的醬、榛果海綿蛋糕以及爽口的可可沙碧，創作出在地且獨特的新奇甜品請台灣饕客品嘗。

另一位餐廳主廚Jordy Navarra代表的是獲得2023最佳永續餐廳、並連續6年入選亞洲50大餐廳的菲律賓馬尼拉Toyo Eatery餐廳，餐廳名稱Toyo源自菲律賓語中的「醬油」，餐廳的菜餚及飲品靈感均來自當地傳承已久的食藝文化，食客可以清楚地品嘗到菲律賓傳統烹飪技法所呈現的自然風味。此次客座帶來菲律賓傳統餐點--Bangsilog ，這道菜是由 bangus（虱目魚）、大蒜炒飯和煎蛋組合而成，主廚選用肉質細緻的台灣養殖虱目魚，搭配淋上獨門香蒜醬汁的Q彈米飯、最後鋪上以爆漿魚卵取代的太陽蛋，新奇口感令人讚賞。

參加此次六手聯彈的第三位餐廳主廚Han Li Guan來自新加坡Labyrinth餐廳，他是「亞洲50大」2021最佳永續餐廳得主，並已連續8年榮獲米其林一星肯定，主廚早年曾經遊歷世界多國星級餐廳，2014年回到家鄉新加坡發揚創新的新加坡餐食文化，以在地食材創作童年飲食記憶菜餚，期望透過現代烹調技藝展現與當地農民共榮的精神。主廚以台灣在地屏東乳鴿為主角，融入新加坡道地「Tze Char煮炒」的傳統飲食型態，食客可品嘗到咖啡醬烤鴿胸、酥炸蝦醬鴿腿、自製陳皮滷汁搭配塔可，最後善用食材剩餘部位熬製成高湯，將食材融入多元技法呈現一鴿多吃的豐富樣貌，希望為新加坡傳統美食，賦予更加在地的香氣與層次。