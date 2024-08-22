花蓮縣政府刺激內需經濟，上月19日起每周五、六，在縣內14處公有、民有傳統市場發放市場加倍券，吸引許多鄉親兌換領取並進入市場消費；圖為花蓮市重慶市場發放情況。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府刺激內需經濟，上月19日起每周五、六，在縣內14處公有、民有傳統市場發放市場加倍券，吸引許多鄉親兌換領取並進入市場消費。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

0403花蓮強震重創花蓮觀光，庶民產業連帶受到衝擊，花蓮縣政府為刺激內需經濟，上月19日起每周五、六，在縣內14處公有、民有傳統市場發放市場加倍券，吸引許多鄉親領取並進入市場消費，截至目前已發出近6萬張，由於本周將進入加倍券活動尾聲，縣府喊話民眾把握機會兌換，享受雙倍優惠小確幸。

花蓮縣政府提振內需經濟，自7月19日起連續4周在縣內14處公有及民有傳統市場，推出市場加倍券活動，包括花蓮市重慶、中華、大同、復興、中山（市八）、美崙等市場，吉安鄉仁里、慶豐、三角、黃昏等市場，新城鄉北埔市場，鳳林鎮中華市場，玉里鎮市場與富里鄉市場，民眾只要持100元現金即可兌換面額200元的加倍券，每人每日每市場限兌換1次，數量有限，換完為止。

縣府統計，市場加倍券已在7月19日、20日，以及8月2日、3日、9日、10日等場次共發放約6萬張，其中早市兌換時間為上午8點至10點，午晚市兌換時間為下午3點至5點，不過每到兌換日，各市場在發放加倍券前就有大批民眾排隊等候兌換，所幸整體工作流程順暢，所有市場也都提早兌換完畢。

富里公有零售市場主委吳翠玲表示，市場加倍券活動確實為市場注入更多消費活力，不僅是對攤商的支持，也替市場經濟帶來顯著提升；攤商對加倍券活動反應熱絡，認為自從活動開跑後，客流量明顯增加，銷售額也隨之上升。

縣府觀光處長余明勲表示，傳統市場承載著每位鄉親的生活與記憶，透過市場加倍券兌換刺激與振興市場微型經濟，讓傳統市場文化得以持續，由於加倍券兌換活動將迎來最後一周，23、24日會在14處參與活動的市場限量兌換，歡迎鄉親把握機會到市場享受買到賺到、超值划算的優惠。

縣長徐榛蔚表示，市場加倍券活動不僅做為推動市場經濟的助力，也激勵民眾進入市場消費、支持在地市場與攤商的復甦，期待活動能在這周於圓滿氛圍中畫下完美句點。