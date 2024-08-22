AI伺服器規格持續提升，不僅氣冷散熱+液冷散熱逐漸成為主流，風扇規格亦持續提升且使用量增加，建準財務長李為仁表示，以Nvidia NVL72風扇使用數量推估，機櫃有18個計算層(Computetrays)，每層使用8顆6～8cm對轉風扇，9層NV Link Switch系統每層7顆4cm對轉風扇，電源一共至少使用50顆風扇散熱，相當於採用風冷散熱使用高達257顆風扇散熱，整體來看，無論風扇使用數量或產值都是增加。

建準今年上半年稅後盈餘為7.06億元，每股盈餘為2.58元，李為仁表示，今年下半年AI伺服器及車用都會比上半年好一點，伺服器營收占比有機會突破50%，整體營收成長力道會比上半年好，由於AI伺服器屬高毛利產品，第3季及第4季毛利率走勢正向，至於明年，除AI伺服器外，亦有AI PC/AI NB等，可望有較好的營運展望。

美系外資指出，在H100和H200相關需求推動下，建準2024年下半年營收可望逐季成長，由於GB200 NVL72伺服器機架系統每個機架價值升級約為5000美元，高於H100伺服器約為2000美元機架(每個機架4個HGX 伺服器)，建準認為GB200伺服器系統中新風扇可望帶動伺服器持續增長，不過我們認為還是應觀察GB200伺服器機架專案取得進展，維持建準「觀望」評等，目標價120元。