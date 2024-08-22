近期民眾黨主席柯文哲深陷近假帳風波，又爆出老婆陳佩琪去看1.2億豪宅，讓不少網友想起2014年柯文哲曾酸當時台北市長選舉對手連勝文「靠爸住帝寶」。國民黨副主席連勝文22日被問及此事，他表示，「柯先生不管是買房、賣房，甚至看房，只要不違法，我作為國民黨副主席這個身分，沒有任何興趣評論。」

連勝文今被媒體問及民眾黨的假帳風波，連勝文表示，國民黨沒有看到相關資料，也不知道民眾黨內部狀況是怎麼回事，因此無法就目前所知事情做評論。連勝文也強調，自己也不是民眾黨審計人員，不可能知道內容為何，不了解的事實狀況下，不做任何猜測跟評論。

至於媒體問及，柯文哲昔日打權貴而成名，但現在卻被爆出老婆要為兒子購屋，在台北市兜轉看1.2億的房子，連勝文表示，柯文哲不管是買房、賣房，甚至看房，只要不違法，他作為國民黨副主席這個身分，沒有任何興趣評論。連也重申，國民黨中央黨部還有立院黨團不會落井下石，「這樣做法與我們風格不符。」