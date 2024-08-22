據法國廣播電台引述路透消息，俄羅斯總統普丁21日在莫斯科會見了中國總理李強。普丁稱，俄中兩國未來多年有大規模合作計畫，並表示恭候中國國家主席習近平今年10月訪俄出席喀山金磚峰會。

據俄新社援引普丁的話說：「我們兩國在經濟和人道主義領域有大規模的聯合計畫和項目，我們希望這些計畫和項目能夠持續多年。」

李克強周三早些時候表示，北京願與俄羅斯一道，加強全方位務實合作。

據俄羅斯衛星通訊社報導，普丁在克里姆林宮會見李強時，向習近平轉達了他的友好問候。普丁稱，俄中兩國未來多年有大規模合作計畫。普丁明確指出，相應的目標是他今年與習近平會談時確定的。

普丁還提到，將於2024年10月在俄羅斯喀山舉行的金磚國家峰會恭候習近平主席的出席。

李強8月20日抵達莫斯科伏努科沃機場，開始對俄羅斯進行為期2天的正式訪問。俄羅斯副外長魯堅科等人在飛機舷梯邊迎接李強，並為他安排了升國旗，奏國歌，和儀仗隊歡迎儀式。

據俄政府新聞處8月19日說，李強應俄總理米舒斯京的邀請於8月20日至22日對俄羅斯進行正式訪問。雙方討論「發展當前俄中全面夥伴關係，和戰略協作問題，特別關注擴大貿易、經濟、文化和人道領域合作，包括推動工業、能源、農業、交通和其他領域的合作。」

中國外交部發言人毛寧8月19日在例行記者會上表示，在兩國元首的戰略指引下，中俄關係排除外部干擾，保持健康穩定發展。

中國總理李強在結束對俄羅斯的訪問後將赴白俄羅斯訪問。