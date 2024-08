●亞德諾半導體(Analog Devices)周三股價收漲1.79%,盤中一度大漲6%。該美國工業晶片大廠第三財季(今年8月3日)營收年增3%至23.1億美元,優於市場預期的22.7億美元。淨利年減55.3%至3.92億美元。經調整後每股盈餘1.58美元,優於市場預期的1.51美元。該公司上修第四財季營收預測至24億美元加減1億美元,優於市場預期的23.7億元。第四財季每股盈餘預估為1.63美元加減0.1美元,亦優於市場預估的1.62美元。

●折扣零售商Target降價促銷策略奏效,第二季同店營收為一年多以來首度實現增長,該公司並上修全年獲利預測,受此激勵,周三股價飆漲11.2%。

●微軟下跌0.16%,收在424.14美元。微軟宣布調整財報架構,以更加清楚呈現Azure雲端事業的營運表現。自2025會計年度起,原本列入「Azure與其它雲端服務」(Azure and other cloud services)的Enterprise Mobility+Security(EMS)和商務智慧工具Power BI營收,將轉入「Microsoft 365 Commercial Cloud」事業。依據這項調整,微軟將內含Azure、GitHub和伺服器產品SQL Server及Windows Server的「智慧雲部門」(intelligent cloud)2025會計年度第一季營收預測從介於286億~289億美元,下修至介於238億~241億美元。包括Dynamics、LinkedIn和Office在內的「生產力與業務流程部門」(Productivity and Business Processes)第一季營收從介於203億~206億美元,上修至介於277.5億~280.5億美元。第一財季集團整體營收預測維持不變,仍為643億美元。

●梅西百貨(Macy's)上季營收不及市場預期且下修全年營收預測,周二股價重挫12.9%。

●零售商TJX上季業績報喜,並上修全年獲利目標,股價漲逾6%。

●中國電子商務公司京東在美掛牌股票下跌逾4%,知情人士透露,美國零售業巨頭沃爾瑪(Walmart)已經全數出清京東股份。根據LSEG,沃爾瑪持有京東5.19%股份,是京東最大的股東。

●Zoom Video Communications周三盤後股價上漲3.02%,報62.05美元。該視訊會議軟體公司第二財季(截至7月底止)營收年增2.1%至11.62億美元,優於市場預估的11.5億元。經調整後每股盈餘1.39美元,優於市場預估的1.21元。Zoom將全年營收預測從介於46.1億~46.2億美元略調升至介於46.3億~46.4億元,優於市場預期的46.2億美元。