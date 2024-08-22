●亞德諾半導體（Analog Devices）周三股價收漲1.79%，盤中一度大漲6%。該美國工業晶片大廠第三財季（今年8月3日）營收年增3%至23.1億美元，優於市場預期的22.7億美元。淨利年減55.3%至3.92億美元。經調整後每股盈餘1.58美元，優於市場預期的1.51美元。該公司上修第四財季營收預測至24億美元加減1億美元，優於市場預期的23.7億元。第四財季每股盈餘預估為1.63美元加減0.1美元，亦優於市場預估的1.62美元。

●折扣零售商Target降價促銷策略奏效，第二季同店營收為一年多以來首度實現增長，該公司並上修全年獲利預測，受此激勵，周三股價飆漲11.2%。

●微軟下跌0.16%，收在424.14美元。微軟宣布調整財報架構，以更加清楚呈現Azure雲端事業的營運表現。自2025會計年度起，原本列入「Azure與其它雲端服務」（Azure and other cloud services）的Enterprise Mobility+Security（EMS）和商務智慧工具Power BI營收，將轉入「Microsoft 365 Commercial Cloud」事業。依據這項調整，微軟將內含Azure、GitHub和伺服器產品SQL Server及Windows Server的「智慧雲部門」（intelligent cloud）2025會計年度第一季營收預測從介於286億～289億美元，下修至介於238億～241億美元。包括Dynamics、LinkedIn和Office在內的「生產力與業務流程部門」（Productivity and Business Processes）第一季營收從介於203億～206億美元，上修至介於277.5億～280.5億美元。第一財季集團整體營收預測維持不變，仍為643億美元。

●梅西百貨（Macy's）上季營收不及市場預期且下修全年營收預測，周二股價重挫12.9%。

●零售商TJX上季業績報喜，並上修全年獲利目標，股價漲逾6%。

●中國電子商務公司京東在美掛牌股票下跌逾4%，知情人士透露，美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）已經全數出清京東股份。根據LSEG，沃爾瑪持有京東5.19%股份，是京東最大的股東。

●Zoom Video Communications周三盤後股價上漲3.02%，報62.05美元。該視訊會議軟體公司第二財季（截至7月底止）營收年增2.1%至11.62億美元，優於市場預估的11.5億元。經調整後每股盈餘1.39美元，優於市場預估的1.21元。Zoom將全年營收預測從介於46.1億～46.2億美元略調升至介於46.3億～46.4億元，優於市場預期的46.2億美元。