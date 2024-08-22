PGIM保德信美國投資級企業債基金經理人黃相慈表示，市場普遍預期聯準會在年底前可能降息1到2碼，並將在明年延續降息趨勢。從歷史數據來看，美國企業債在歷次降息後大多數時期都呈現上漲趨勢，因此越早進場並持有債券，將有機會獲得較高的報酬。根據估計，若現在起持有美國投資級企業債12個月，在美國十年期公債殖利率下降30個基點至3.5%的情況下，總報酬有望達到7.08%；即使殖利率降幅縮小至20個基點，總報酬也有望達到6.37%。

黃相慈進一步指出，美國通脹持續穩定下降，7月核心CPI已連續四個月下滑，增速為2021年以來最低水平。此外，疲軟的就業數據顯示勞動市場正逐步降溫，這些外部條件都為聯準會9月降息鋪平了道路。市場資金也提前布局投資級企業債，以卡位降息預期下的潛在收益。

面對市場上眾多的美債ETF產品，兆豐投信提醒投資人，在挑選美債ETF時應特別關注美國大型企業的占比。歷史數據顯示，在面對重大風險事件時，美國投資級公司債相較於非投資等級債更具抵禦風險的能力。因此，若追求相對穩健的獲利，應選擇美國大型企業占比高的產品。兆豐投信於8月21日至27日推出的兆豐美國企業優選投資級公司債ETF（00957B），可能是最接近降息時間點的投資產品。該ETF追蹤「ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數」，特別選出美國企業投資等級債，聚焦長天期債券的資本利得空間，鎖定美國前500大企業，有助於提高公司債的息收穩健性。根據歷史數據顯示，該ETF近三個月的報酬率接近5%。