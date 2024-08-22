高檢署偵辦國軍洩密案，查出航特部現役中校謝孟書及何信儒、康奕彬等3位軍官，夥同諜商人謝秉成、蕭翔云等人，涉嫌充當共諜，洩漏我國漢光演習等軍事機密，謝孟書等現役軍人甚至涉嫌配合中國拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片，依違反國安法、貪污罪將10人起訴。

調查局指出，台灣高等法院今（22）日判蕭翔云判處有期徒刑 13年、謝孟書有期徒刑9年、謝秉成有期徒刑8年、何信儒有期徒刑 7年 4 月、康奕彬有期徒刑7年2月。其他被告方面，洪睿洋判8年、陸駿方5年6月、劉立齊1年6月，吳志鵬無罪。另外，涉充當中國與涉賄軍官的「中間人」陳姓共諜亦被起訴，高院屢傳不到，懷疑已潛逃出境，已經對他發布通緝。

據了解，謝秉成案是繼潛伏在台最久、吸收現退役軍官最多，被稱為「史上最大共諜案」的中共解放軍前中校鎮小江後，檢調在台所破獲的最大共諜網。但兩案不同的是，鎮小江吸收的對象大半為空軍，謝秉成則以陸軍為主。

據指出，這起軍官涉共諜案是國防部接獲線報，指航特部謝姓中校等多名現、退役軍官，與謝秉成之間有異常往來，由軍事安全總隊調查認為謝姓中校等軍官涉嫌提供機密給謝秉成後洩漏給陸方，移請調查局國家安全維護處偵辦。

調查局國安處考量涉案人服役地點位於桃園市，將全案發交桃園市調查處偵辦，調查局並依據國防部鑑定外洩機密為國防機密，構成《刑法》外患罪，報請台灣高檢署檢察官指揮偵辦。

檢調懷疑，謝秉成疑因經商關係，被隸屬中共解放軍的某人民政府辦公室人員吸收，以金援及經商條件利誘要求謝在台發展共諜網絡，吸收軍官刺探、蒐集機密，謝秉成透過前陸軍化生放核訓練中心蕭姓前少校教官等人的軍方人脈，結識航特部謝姓中校等多名現役軍官，藉由謝孟書等人取得演習文件等軍事機密，檢調針對謝秉成等涉案人實施監聽、監控等行動蒐證後，今年7月間認為時機成熟，決定收網。

去年7月31日，台灣高檢署檢察官指揮調查局桃園市調查處，兵分多路搜索約談謝秉成、謝孟書、蕭翔云等人的住處、部隊辦公室、寢室等地，查扣手機、電腦及存摺等證物，檢察官訊後以謝秉成、謝孟書2人涉嫌外患罪嫌疑重大，且因共犯大陸軍情人員在境外未到案，有逃亡、勾串及滅證之虞，聲押禁見2人獲准，另蕭男雖涉嫌重大，但因蕭有供認部分事實，沒有羈押必要，諭令60萬元交保。

調查局指出，本案透過調查局與國防部政治作戰局、軍事安全總隊合作，成功遏阻軍事機密持續外洩，查悉中共以虛擬貨幣方式交付酬庸之新型態犯罪手法，有效防止國安危害擴大，阻絕中共在台發展內應組織，對於反制中共滲透、維護國家安全具重大助益及實質貢獻。