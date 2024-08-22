前行政院發言人陳宗彥、前交通部長李孟諺及民進黨立委林宜瑾接連出事，一周內賴清德總統3名嫡系被開刀，外界解讀是黨內內鬥。對此，立法院民進黨團指出，沒有所謂在野黨、媒體所聲稱的，賴總統自己人或派系間內鬥的傳聞，因為這都是把司法當兒戲。

民進黨黨團書記長莊瑞雄、副幹事長林楚茵今（22日）早於中興大樓接受聯訪。

針對3名賴清德嫡系被開刀，林楚茵回應，這次看到的有司法案件、政務官私德問題，現在檢調所偵辦的案件，民進黨就是齊一標準，就是尊重司法、勿枉勿縱，不會像在野黨陣營，只要是別人敵對陣營就高分貝，但如果遇到自家人就說司法以死，所以司法活著還是死著，在野黨眼中好像變成是看到底是辦的是哪個陣營的人，但民進黨都是同一標準。

林楚茵說，至於在野黨在面對這樣的司法案件，開始不斷放話說，這是民進黨的內鬥、民進黨內部派系鬥爭等等，都是一種把司法當成兒戲。她強調，絕對沒有所謂的在野黨、媒體所聲稱的，賴總統自己人，或是派系之間內鬥的傳聞，因為這都是一種把司法當成兒戲。