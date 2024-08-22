道奇投打二刀流球星大谷翔平動完TJ手肘韌帶置換手術之後，持續復健力拚趕上明年球季，當地時間20日首度完成術後連兩天的投球練習，復健進度超預期，但道奇總管與總教練皆強調，今年確定不會以投手身分上場，不願為了短期操作傷害球隊與大谷的未來。

綜合外媒報導，大谷的復健練習先從傳球熱身開始，接著模擬投手丘到本壘板的距離，捕手也蹲下接球，除了測試直球之外，大谷也嘗試練投變化球，共約16球，最快球速137公里，球隊物理治療師在一旁待命觀察。

距離去年9月動完手術已經將近一年，大谷上周首次在平地進行投球練習，最快球速來到140公里，這也讓外媒推測，9月上旬就有機會看到大谷進牛棚練投，即使大谷復健順利，但道奇球團不想操之過急，今年完全沒有機會登板投球。

總管戈梅茲（Brandon Gomes）強調，我們有很多優秀的年輕投手，因此大谷今年不會為我們投球，就算是季後賽也是如此，沒有大谷為我們投球的世界。總料練羅伯茲（Dave Roberts）也與總管站在同一陣線。

大谷的目標是趕上2025年球季，尤其明年大聯盟開幕戰將移師日本進行，若大谷能以投手身分上場，將創造驚人話題與熱度。大谷前一次在大聯盟投球是去年8月23日，去年球季累積先發23場拿下10勝5敗防禦率3.14成績，132局投球送出167次三振。