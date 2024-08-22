國際資產管理業者中，包括洛杉磯的Causeway Capital Management以及倫敦的M&G Investments（英卓投資管理）等都預估，聯準會一旦改為實施寬鬆政策後，加上外國資金進駐後，韓元匯價就可望不再孱弱。

從2024年一開紅盤計算到8月22日，韓國主要指數KOSPI狹幅盤整，漲幅只有1.4%左右，嚴重落後印度上漲14%的NIFTY 50指數，以及台北股市大漲25%。

彭博社指出，韓股整體表現不佳，主要要歸咎於三星電子。因為這家韓國市值最大的公司，在人工智慧AI業務上似乎遇到瓶頸。今年迄今，三星股價下跌近2%，記憶體對手SK海力士卻飆升約35%。

前述資金管理公司Causeway認為，聯準會開始進入降息周期後，美元未來恐將走弱，韓元也會止貶轉升。所以，最看好韓國股市，因為股價跟陸股很類似，不過，卻沒有像陸股碰到的問題。

從8月14日開始，市場對聯準會即將降息的機率大增。同時，在美元走貶之下，韓元兌美元匯價已升值約1.6%，比大多數亞洲新興經濟體，像是台灣等的表現要好。

這陣子在外資拚命買進台股中人工智慧AI相關類股後，很多檔股價已經變得不便宜，故這些國外投資人已經在找有相同題材但便宜的標的，韓股就是一例。

彭博社計算，以前瞻本益比來說，韓國KOSPI指數只有9倍，不僅低於自己的歷史平均數，更是比陸股滬深300（CSI 300）指數還低，台股則是在17倍附近。

英卓投資管理認為，聯準會改實施寬鬆貨幣政策，對韓國股市而言是種明顯的利多激勵。在韓股的結構中，科技族群所占的比重很大，利率降低可讓這些高科技韓企的融資成本跟著變低。

不過，如果聯準會降息幅度不到外界預估那麼多，或美國經濟真的步入衰退階段，而不是軟著陸，那麼韓國股市也無法從中受益。再者，就算韓元到時候轉向升值的話，對出口也極度不利。

因韓國股市具有周期性特徵（cyclical characteristics），故花旗在8月初的時候，把對韓股的投資建議下調到中立位置。周期性特徵，簡言之就是容易受到經濟變化的影響，尤其是總體經濟。

不過，美國霸菱資產管理（Baring Asset Management）表示，美元走貶其實好處不少，國際投資人可以把標的轉向非美國的金融商品上，例如被低估的股票等。霸菱預估，韓國KOSPI指數最晚在2024年底前，有機會上看3,000點。若跟韓股22日盤中價位在2700點左右相比，溢價空間大概還有11%。