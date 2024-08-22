外交部21日舉行2024年「農業青年大使『新南向』交流計畫」授旗典禮。外交部政務次長田中光致詞時表示，泰國與馬來西亞是我國推動新南向政策重點國家，且也呼應外交部長林佳龍提出的「總合外交」理念，勉勵即將出訪的農青大使發揮自身的專業，為我國外交作出貢獻。

典禮由田中光主持，馬來西亞友誼及貿易中心代表艾思妮花（Aznifah Ghani）及泰國貿易經濟辦事處代表文那隆（Narong Boonsatheanwong）應邀出席。今年活動遴選出24名優秀農業青年大使組成兩團，將於8月26日至9月1日分別前往泰國及馬來西亞進行參訪與交流。

田中光致詞指出，泰國與馬來西亞均是我國推動「新南向政策」的重點國家。台灣與泰國的農業交流淵遠流長，與泰國「皇家計畫基金會」合作計畫甚至可追溯自50年前，而去年經濟部也在泰國舉辦「智慧農業媒合會」，持續探索雙邊的合作發展。

田中光續指，而馬國政府目前正推動「第12個馬來西亞計畫」，農業轉型即為計畫重點，期盼本屆背景多元的農業青年大使透過實地分享及學習，探索雙方未來在重點農業領域的交流與合作機會。

田中光特別強調，農青交流計畫呼應外交部長林佳龍提出的「總合外交」理念，並以「部部都是外交部，人人都是外交官」勉勵即將出訪的農青大使發揮自身的專業，為我國外交作出貢獻。

艾思妮花和文那隆致詞皆肯定「新南向政策」的交流成果，表示「以人為本」的交流是新南向政策成功的關鍵，因此非常歡迎我國農業青年大使赴訪，將有助增進雙邊互動與合作，並預祝兩團參訪順利，收穫滿載。

外交部表示，今年外交部及農業部將安排農業青年大使實地考察泰國及馬來西亞農業發展現況與商機，參訪當地農漁牧相關產業，並與當地各界人士及青年農民等交流，以增進我國農業新世代對新南向國家的瞭解，並提升我國與泰國及馬來西亞的雙邊農業合作關係。

外交部補充，「農業青年大使『新南向』交流計畫」是由外交部及農業部自2017年起共同辦理，迄今已安排114名具農業背景的我國青年赴菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國及印度6國實地研習交流，成果豐碩。