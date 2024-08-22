韓國起亞虎啦啦隊成員李珠珢，以美得像AI的臉，加上一首魔性「三振舞」竄紅。先前受邀來台應援時，深受台灣球迷喜愛，紛紛敲碗希望她能夠來台發展。前體育主播蔡明里直播提到李珠珢時，竟透露「明年就會來報到吧，應該球隊都談好了」，讓球迷瘋猜不是加入富邦就是中信兄弟，如今富邦悍將球團做出回應。

李珠珢因為《三振舞》應援影片在網路爆紅，富邦悍將趁勢邀約韓國起亞虎合作，邀約啦啦隊來台參加主題日，當時在大巨蛋見證其超高人氣，李珠珢也似乎過於感動淚灑應援舞台。隨後，富邦悍將禮尚往來，8月初派fubon angels成員秀秀子、丹丹、李雅英等人到韓國起亞虎主場交流，雙方動作頻頻，似乎更確定李珠珢來台發展的可能性。

有消息指出李珠珢來台灣發展仍是未知數。（圖／my._.chuuu IG）

不過傳出不只一支球隊積極爭取中，由於中信兄弟官方頻道專職主播蔡明里日前曾在YT頻道上透露「明年就會來報到吧，應該球隊都談好了」，讓球迷瘋猜是否中信兄弟也加入搶人行列？根據《ETtoday新聞雲》報導，富邦球團對此消息僅低調回應：「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈」。

外傳李珠珢有望加盟一事，富邦球團表示不予評論。（圖／my._.chuuu IG）

如今有消息指出，台灣方面確實有球隊和李珠珢經紀公司接觸，不過她與起亞虎合約尚未到期，一切還在討論階段，是否來台灣發展，仍是未知數。由於加盟台灣球隊消息提早曝光，更傳出恐怕導致合作破局。