今（22）日清晨新北樹林區八德街與復興路口發生瓦斯管道破裂事故，起因為台電進行管線埋設工程時，意外挖破地下瓦斯管道，大量瓦斯瞬間外洩，所幸在消防及瓦斯公司人員努力下，順利控制問題且無造成任何災害。

消防局提到，由於瓦斯泄漏存在極大的爆炸和火災風險，情況緊急，施工人員隨即通報相關單位，消防人員到場後，立即在現場部署水霧砲塔，利用水霧稀釋空氣中的瓦斯濃度，並進行空氣流動的控制，以降低爆炸的可能性，消防人員在現場嚴密監控情況，確保洩漏區域不會出現火花或明火，防止任何可能的災害發生。

在消防人員初步控制情勢下，瓦斯公司人員也迅速抵達現場，展開破裂管道的修復工作，經過多方努力，瓦斯泄漏問題得到了有效控制，現場未發生火災或爆炸事故，無人員傷亡或財產損失，情況在短時間內得到妥善處理，當地交通與居民生活也迅速恢復正常。

第五救災救護大隊長鍾世銘提醒，城市建設中，各類地下管線錯綜複雜，施工單位在施工前應充分了解地下設施的分布情況，並進行嚴格的風險評估，民眾在日常生活中也要提高安全意識，若發現有任何異常氣味或情況，應立即向相關單位通報，以防止災害的發生。