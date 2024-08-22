近期銀行罕見鬧錢荒，許多購屋民眾苦嘆貸款核准遙遙無期，擔憂違約或無法順利交屋。業界消息人士透露，這波資金荒恐將持續至明年底。

為應對房市過熱的現象，央行21日宣布，要求各銀行在9月6日前，提出自主管理不動產貸款具體量化改善方案，並於必要時調整選擇性信用管制措施，預計於 9 月理監事會中公布具體措施。

央行業務局局長潘榮耀指出，要求銀行提供的自主總量管制報告書規劃期程，自今年第4季開始，一直到明年第4季。

ETtoday新聞雲報導，業界人士表示，央行希望銀行維持到明年第4季，守法的銀行通常會遵守至明年底，因此房貸資金荒至少將持續到那個時間。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行此舉不僅是為了收拾財政部新青安的燎原之火，也將對銀行造成三大影響：

一、銀行對於房貸銀根將更加嚴格，放款更為保守，價格更難墊高，賣方很難期待高價。

二、為了控制貸款總量，未來各銀行挖東牆補西牆，不講武德「說抽就抽」的情況將持續。由於目前是選舉空窗期，狀況可能會持續到明年。

三、缺乏財力或人脈的購屋者就要倒大楣。短期內非銀行管道仍可取得資金，，但長期而言，這些資金來源規模本來就小，恐怕也撐不了太久。