吸毒嫩妹抖奶裸奔闖民宅！撞見倒霉男帶女友回家過夜 誤會大了

台中市一名25歲王姓女子，日前疑似吸毒後精神狀況不穩，竟裸身闖入鄰居家，該鄰居帶女友返家時直擊這一幕原地嚇傻，連忙報警求助。王女被帶返回所驗尿時，員警給她紙杯要採尿時，竟還直接塞了一千元在杯子內，說是給警察當小費，誤將員警視為酒店幫忙斟酒的少爺，離譜行為一度讓員警啼笑皆非。

第二分局永興派出所18日晚間8時許，接獲民眾報案，指稱有裸女跑進家裡；警方獲報到場，驚見王女竟裸身在他人住處忙著找衣服穿，並不斷自言自語、語無倫次。警方調查，王女原為三樓住戶，疑似吸食毒品後精神恍惚，跑錯樓層到四樓鄰居家，剛好鄰居不在家門又沒鎖，王女就自行闖入。

員警到場立即請王女穿好衣服。（圖 / 劉詠韻翻攝）

直至鄰居與女友吃完晚餐回來，一開門竟見王女裸著上身，頓時讓他百口莫辯，趕緊報案求助；員警到場請王女穿好衣服，她才意識走錯房間，並在員警的陪同下順利返回住處。不過員警卻在王女房間的桌上查獲一包K他命（毛重2.5公克），並將王女帶回派出所。

王女在派出所驗尿時，當員警向王女遞來紙杯讓採尿使用，此時尚未完全清醒的王女竟掏出千元紙鈔，然後放進杯子，誤將員警視為酒店幫忙斟酒的少爺，讓員警啼笑皆非；詢後全案依違反毒品危害防制條例函送偵辦。

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