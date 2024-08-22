以《西遊記》為故事背景的大陸「遊戲科學」（Game Science）動作RPG《黑神話：悟空》，20日在Steam平台上線，創下史上第2高的同時上線222萬人紀錄，而實況主「館長」陳之漢也直播遊玩此遊戲，稱讚「超好玩、很厲害」，更連續玩了長達3個小時。

綜合《SteamDB》線上數據及《電腦玩家》（PC Gamer）20日報導，《黑神話：悟空》的發售堪稱是遊戲史上的重要里程牌，短短不到2小時，這款單人動作角色扮演遊戲（ARPG）同時線上玩家數量已經超過124萬9525人，迅速成為STEAM上歷史上最受歡迎的遊戲之一。根據SteamDB的數據，它輕鬆超越了一系列強大遊戲，包括《霍格華茲的傳承》的87萬9000人、《艾爾登法環》的95萬3000人和《電馭叛客2077》的105萬4000人的紀錄。

陳之漢昨（21）日直播遊玩《黑神話：悟空》，首先播放該遊戲的主題曲，並稱讚，光是在製作主題曲可能就花不少錢了，「真的是不簡單」，隨後便開始長達3個多小時的遊玩，並且稱讚「超好玩，真的不錯」。

而在遊玩結束後，陳之漢也評論國外對《黑神話：悟空》的批評，針對有說法稱，該款遊戲劇情很難懂，他點出，會玩《哈利波特》系列遊戲，就是因為看過電影、小說，「你去玩它（遊戲劇情）有跟你解釋那麼多嗎？」再來，《艾爾登法環》的劇情同樣複雜，很多遊戲的劇情、細節，都需要玩家自行尋找。

因此，陳之漢認為，這些不了解《西遊記》的評論涉及種族歧視，「去了解小說內容很難嗎？」他並指出，作為一個從小大量接觸各式《西遊記》相關作品的人，真的覺得《黑神話：悟空》很厲害。