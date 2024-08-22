宜蘭至羅東鐵路高架計畫路線全長15.85公里，將可消弭9處平交道，圖為宜蘭市校舍路平交道。（李忠一攝）

高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化是宜蘭縣重大交通建設，但鐵路高架因物價指數上漲，經費從252億飆漲到501億，縣府負擔經費將近106億，相當於縣府7.1年可用財源，工程會主委陳金德也坦言偏高，今天（22日）民進黨立委陳俊宇表示，中央將協商降低宜蘭縣的配合款，強調宜蘭縣負擔的經費「一定會減少！」

宜蘭至羅東鐵路高架計畫路線全長15.85公里，是將四城站南端至冬山站北端鐵路高架，宜蘭、二結、中里、羅東等站改建為高架站，可消弭9處平交道，並新增與高鐵宜蘭站共站的宜蘭新站，方便旅客無縫轉乘。

計畫總經費原為252.09億餘元，地方分攤為54.40億元，但鐵道局今年完成綜合規畫後，經費調整至501.29億元，地方分擔為105.72億元，縣府直言，如全額負擔這筆費用，扣除掉人事等基本支出外，約占7.1年縣府可用財源，各項施政計畫將無財源可用。

今天陳俊宇與民進黨宜蘭縣議會黨團舉辦記者會，訴求鐵路高架「中央增援」。陳俊宇說，他擔任立委至今3度向交通部及行政院長質詢時表示，原先54億的配合款，對宜蘭縣政府來說已經是很大的負擔，目前暴增到106億，對縣府來說是更加的困難。

陳俊宇透露，政院與交通部有善意的回應，縣府配合款一定可以減少、調整，目前看來可能是用地部分、站體等硬體設施經費作檢討，扣除這些部分就可降低縣府的配合款，也呼籲中央重視地方配合款問題，不要讓縣市政府躊躇不前，不敢爭取大型建設。

陳金德表示，他是政務委員兼工程會主委，分管、督導的部會包括交通部，各地鐵、公路等都持續關心，宜蘭也不例外；宜蘭鐵路高架費用的確偏高，至於地方要分擔多少，行政院還在討論、研議中。