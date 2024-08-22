王瀅是哈林（庾澄慶）的外甥女，2010年打破不婚不生的原則，閃嫁交往4個月的南國建設小開楊立傑。婚後為家庭淡出螢光幕前，近期回歸演藝圈，也積極地經營自媒體。而在她頻道上的某部影片，王瀅被問到「錢跟愛哪個較重要？」，除了給出答案，還進一步分析。

影片中，王瀅被問到「錢跟愛哪個比較重要？」她馬上回：「當然是愛比較重要」，不忘噹提問的人「還需要問嗎？」王瀅以自身當例子，說她是嫁給愛情，認為在基礎關係底下，兩性會比較平等。反觀嫁給物質的人，王瀅覺得這種女生對自己的支配能力可能弱很多。

王瀅說愛情比錢重要。（王瀅IG）

王瀅呼籲嫁給愛情的女生，需要壯大自己，「有一天如果他不愛你了，你也可以順利地走出去。」假設是嫁給物質，女生也要思考若有一天被斷金援，如何可以繼續過想要的生活。最後，王瀅表示：「嫁給愛情是一件很棒的事，但是只有努力充實自己的人，才有權利可以嫁給愛情喔。」

王瀅去年和同為藝人的妹妹愷愷上節目《小明星大跟班》，兩人彼此抱怨不是；王瀅看不慣愷愷的戀愛腦太嚴重，「可能她們這個年紀，平常在家裡她可以對大家大小聲，談戀愛的時候完全就變一個人，很受人家控制。」愷愷則極力反駁：「我覺得她有點倚老賣老什麼都要管，我們兩個的擇偶標準本來就不太一樣，像我姊姊嫁給建商，交往的也都是家境比較好的，我交往就比較看個性。」

王瀅說豪門對於自我、生活的要求更精緻。（圖／中時資料照）

而去年Melody離婚，王瀅曾有感而發，寫下丈夫對她轟炸式的7點提問，舉凡掉頭髮、沒關燈、隱形眼鏡、地上有籽、洗頭化妝、有螞蟻、小孩還沒睡等，通通都要管，還會每天追問三餐要吃什麼。王瀅沒好氣地一一表示：「老公太多為什麼...其實太太也有，只是不說....」還感嘆：「這些都只是很多媽媽除了工作以外都必須完全做的事....懂的就懂....」當引發外界關注後，王瀅感謝大家的關心，並回應：「大家以為嫁入豪門就是舒舒服服當貴婦，其實越好的家庭對自我及生活方面也會要求更精緻，相對的自己也會更要求自己不停的提升～」呼籲所有的媽媽們都能幸福、愛自己。